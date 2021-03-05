Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hurda yüklü olduğu beyan edilen tırda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hurda yüklü olduğu beyan edilen tırda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

05.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:22
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hurda yüklü olduğu beyan edilen tırda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hurda eşya taşıdığı beyan edilen tırda kaçak 2 bin 148 oto yedek parçası ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hurda eşya taşıdığı beyan edilen tırda kaçak 2 bin 148 oto yedek parçası ele geçirildi.

Trakya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, hurda eşya yükü beyanı bulunan tırı şüphe üzerine aradı.

Araçta yapılan aramada hurdaların arasına gizlenmiş 2 bin 148 oto yedek parçası bulundu.

Olayla ilgili tır sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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