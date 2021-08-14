Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan tırda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan tırda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü S.S.S. ve C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 11 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yapan bir tırdaki aramada, 6 valizde şeffaf poşetlere sarılı 62 kilo 716 gram skunk, 2 kilo 556 gram kokain ve 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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