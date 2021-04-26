Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilo 802 gram esrar ele geçirildi
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda yapılan aramada 31 kilo 802 gram esrar ele geçirildi.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda yapılan aramada 31 kilo 802 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, gümrük muhafaza ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giren tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada 32 pakette 31 kilo 802 gram esrar ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin