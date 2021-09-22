Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Haberler
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Genel

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

EDİRNE - İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle, hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliği nedeniyle Türk tarafında 25 kilometre büyük araç yoğunluğu oluştu.

Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Yaklaşık olarak 3 gündür 25 kilometrelik kuyrukta sıra beklediğini söyleyen Aytekin Cinpolat, "Yaklaşık olarak 3 gün önce 25 kilometre uzunluğunda kuyruğa girdik. Bu çileyi hep çekiyoruz. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Saatle çalışıyoruz zaten, 9 saat araç kullanıyoruz. Saatimiz bittiği zaman yolun ortasında kalıyoruz, güvenliğimiz yok. Sabaha kadar mülteciler arabamıza binecek mi, binmeyecek mi diye uyuyamıyoruz" dedi.

Tırcıların korkulu rüyası göçmenler

35 yıldır tır şoförlüğü yapan Cemal Ayyıldız son zamanlarda artan mülteci olaylarından memnun olmadıklarını belirterek sınır kapılarında bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Uzun kuyruğa girdiklerini belirten tır şoförü Serdar Yağızatlı kuyruğun yanı sıra mülteci nöbeti tuttuklarını söyledi. Yağızatlı, "16 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Son zamanlarda artan mülteciler nedeniyle her yerde olabilirler. Geceleri bekliyorlar. Biz burada zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Haberler
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