Hamzabeyli Sınır Kapısı Modernizasyon Çalışmaları

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı modernize çalışmalarının ihracata olumlu etki edeceği bildirildi.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılacak modernizasyonun ülke ihracatına önemli katkı sağlayacağını söyledi.



ETSO Başkanı Zıpkınkurt, kapının günün ihtiyaçlarına cevap veremediğini belirtti.



Modernizenin ihracaata katkısı olacağını ifade eden Zıpkınkurt, şunları kaydetti:



"Tır sürücülerinin kuyruklarda en fazla beklediği sınır kapılarından bir tanesi Hamzabeyli. Burasının baştan aşağıya yenilenecek olması çok güzel bir durum. Hem fiziki hem de sistemsel anlamda yenilikler gelecek. Önceki yıllarda bir yenileme olmuştu. Ancak artık günün ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Teknoloji her gün gelişiyor ve değişiyor. Sınır kapıları için önemli olan x-ray cihazları var. Şu anda 2 tane x-ray cihazı var ve bunlar yetersiz kalıyor. Yapılacak sistemsel ve fiziki yenilemelerle daha fazla aracın daha kısa sürede geçmesi sağlanacak. Kapıların yenilenmesinin ülke ihracatına önemli katkısı olacak. Zaten bu yenilemelerin amaçlarından biri ihracata katkı sağlamak. İhracatçımız malını biran önce alıcılara götürmesi lazım. 2023 hedefimiz ülke olarak 500 milyar dolar ihracat ve buna ulaşmak için sınır kapılarının modernize edilip, daha hızlı geçiş sağlanması çok doğru bir uygulama."



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ağustos ayındaki Edirne ziyaretinde sınır kapısı yenileme işi için ihale aşamasının tamamlandığını ve çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını ifade etmişti.