Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı
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Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülen bir tırın dorsesinin altına gizlenen iki valiz içerisinde 30 kilogram esrar ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı
30.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:59

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülen bir tırın dorsesinin altına gizlenen iki valiz içerisinde 30 kilogram esrar ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak bir tır, riskli olduğu değerlendirilerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik dedektör köpeği aracılığıyla yapılan detaylı aramada, köpeğin şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgeye tepki vermesi üzerine, araç dorsesinin altına halat yardımıyla bağlanan 2 adet siyah renkli valizin bulunduğu saptandı. Söz konusu valizlerin içerisinde esrar cinsi uyuşturucunun olduğu anlaşıldı. 39 ayrı şeffaf torba ile paketlenen, toplamda 30 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 650 bin lira olduğu belirlendi. Söz konusu uyuşturucu ile birlikte uyuşturucunun naklinde kullanılan tır aracına da el konuldu. Olayla ilgili araç sürücü gözaltına alınırken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaya devam ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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