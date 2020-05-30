Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 2 valizde 30 kilogram esrar ele geçirildi
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Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 2 valizde 30 kilogram esrar ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinin altına gizlenen 2 valizde 30 kilogram esrar ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 2 valizde 30 kilogram esrar ele geçirildi
30.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:51

Gümrük muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinin altına gizlenen 2 valizde 30 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak bir tır, riskli olduğu değerlendirilerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik dedektör köpeği aracılığıyla yapılan detaylı aramada, araç dorsesinin altında halat yardımıyla bağlanan 2 siyah valiz bulunduğu saptandı.

Valizlerin içerisinde 39 şeffaf torbayla paketlenen, 30 kilogram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olduğu belirlenen esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya ve naklinde kullanılan tıra el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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