Hamzabeyli'de 32 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yaklaşık 32 kilometrelik tır kuyruğu meydana geldi.

Türkiye'nin ihracatındaki artış, sınır kapılarındaki yoğunluğu da artırdı. Türkiye'den Avrupa'ya geçişte tır yoğunluğuna Bulgaristan çoğu zaman cevap veremiyor. Bu durum Türkiye tarafında uzun araç kuyruklarına neden oluyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tır kuyruğu yaklaşık 32 kilometreye ulaştı. Tır kuyruğu yüzünden 900'den fazla araç çıkış için bekliyor.

İstanbul'dan aldığı ihracat yükünü Romanya'ya götüren Yılmaz Kırtag, AA muhabirine, dün akşamdan bu yana kuyrukta beklediğini söyledi.

Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını bu nedenle tır şoförlerinin mağduriyetler yaşadığını belirten Kırtag, "Sıralar çok yavaş ilerliyor araçlarımızın takografları doluyor biz de devam edemiyoruz, buralarda yatmak zorunda kalıyoruz. Bizim için sıkıntılardan bir ikincisi de mülteciler oluyor. Yolda durup uyuduğumuzda onlar arabalara giriyor zaman zaman da yüklere zarar verebiliyorlar. Bu mağduriyetimizin giderilmesini tüm şoför camiası olarak istiyoruz." diye konuştu.

İhracat yükünü İngiltere'ye götüren Soner Gök de kuyruklarda sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Tır parkına ulaşana kadar lavabomuz yok yollardayız böyle bekliyoruz. Belki 2,3 günde gideceğiz Bulgaristan'a, Bulgaristan tarafı çalışmıyor."

Öte yandan, kuyruklarda sollama yaparak sıranın önüne geçmeye çalışan şoförlere trafik ekiplerince ceza kesildi.