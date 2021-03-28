Son dakika haberi... Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan ve tekrar gözaltına alınan Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu" başlıklı maddesi...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan ve tekrar gözaltına alınan Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu" başlıklı maddesi kapsamında genişletildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer zanlılar M.D, M.Y.M, D.O. ve U.K. hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Ayvatoğlu hakkındaki soruşturmanın, TCK'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu" başlıklı 188'nci ve devamı maddeleri kapsamında genişletildiği bildirildi.

Açıklamada, "Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Pudra şekeri" diyerek kendini savunmuştu

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete gecen ekipler, 26 Mart'ta olayla ilgili soruşturma başlatmış, Ayvatoğlu gözaltına alınmıştı.

Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, Kastamonu ve İzmir'de diğer kişileri de yakalamıştı.

Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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