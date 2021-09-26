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Hamza Hamzaoğlu: "Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hamza Hamzaoğlu:

Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hem fizik hem mental olarak iyi duruma gelmek zorundayız. Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız" dedi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hem fizik hem mental olarak iyi duruma gelmek zorundayız. Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün galibiyete ihtiyacı olan iki takım sahaya çıktı. Bize en kötü 1 puan olsaydı biraz daha moralli olacağımız bir maçtı. Maçın başında istediğimiz şeyleri uyguladık ama maalesef talihsiz gol yedik. 6 haftadır kazanamayan takımın psikolojisi o an kırılıyor. İkinci yarının başında yediğimiz golle direncimiz çabuk çöktü. Başakşehir bizden üstün oyandı ve hak ettiler. Belki gol üstünlüğünü biz yakalasaydık psikolojik üstünlüğü elde edip Başakşehir bizim durumunuza düşebilirdi. Hem fizik hem mental olarak iyi durma gelmek zorundayız. Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

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