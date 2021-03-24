Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi belli oldu
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Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi belli oldu

24.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:01
Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi belli oldu

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu 6 yardımcı ile çalışacak.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu 6 yardımcı ile çalışacak.

Hes Kablo Kayserispor takımında göreve başlayan Hamza Hamzaoğlu'nun çalışacağı ekip belli oldu. 51 yaşındaki teknik direktör, Kayserispor'da 6 yardımcı ile görevini sürdürecek.

Uzun süredir çalıştığı ekibi ile birlikte Hes Kablo Kayserispor'a gelen tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu hafta içi resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Hes Kablo Kayserispor'da ilk idmanına dün akşam çıkan Hamza Hamzaoğlu bu sezon Fuat Buruk, İsa Turan, Serkan Salman Metin Mert, Bilal Kısa ve doktor olarak ise Hakan Ayaz yer aldı. - KAYSERİ

Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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