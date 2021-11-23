Hamza Hamzaoğlu'nun acı günü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamza Hamzaoğlu'nun acı günü

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Hamza Hamzaoğlu'nun acı günü

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesinin vefat ettiğini açıklayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesinin vefat ettiğini açıklayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."


Hamza Hamzaoğlu'nun acı günü

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title