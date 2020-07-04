Hamza Hamzaoğlu: "Maçın hakkı beraberlikti"
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Hamza Hamzaoğlu: "Maçın hakkı beraberlikti"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyayaspor karşısında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu ifade ederek, "Bence maçın hakkı olan 1'er puanı aldı her iki takım da" dedi.

Hamza Hamzaoğlu:
04.07.2020 21:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:36

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyayaspor karşısında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu ifade ederek, "Bence maçın hakkı olan 1'er puanı aldı her iki takım da" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, her iki takım için de zor bir müsabaka olduğunu söyledi. Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Çünkü Yeni Malatyaspor iyi kadrosu olan bir takım. Maçtan önce de kontrolü elimizde tutmamız gerektiğini ve sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştik. Çok fazla pozisyon vermeden rakibe, yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek için bugün sahada mücadele gösterdik. Oyuncularım da son ana kadar disiplinden kopmadan bu oyunu sürdürdü. İyi mücadele ettiler. Daha derli toplu oynadık geçen haftalara göre. Her iki takım da bence maçın hakkı olan 1'er puan aldı. İki takımın oyuncularını da bu sıcak hava mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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