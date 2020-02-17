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Hamza Hamzaoğlu: Kazandığımız için mutluyum

Süper Lig'de 22.hafta mücadelesinde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Gençlerbirliği sahadan Stancu'nun 76. dakikada attığı gol ile 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu:"İki takımın oyuncularını kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Şartlara göre iyi bir maç oynandığını düşünüyorum." dedi.

17.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:20

Süper Lig'de 22.hafta mücadelesinde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan sahadan Stancu'nun 76. dakikada attığı gol ile 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü : "İki takımın oyuncularını kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Şartlara göre iyi bir maç oynandığını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Dugout

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