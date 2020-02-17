Hamza Hamzaoğlu: Kazandığımız için mutluyum
Süper Lig'de 22.hafta mücadelesinde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Gençlerbirliği sahadan Stancu'nun 76. dakikada attığı gol ile 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu:"İki takımın oyuncularını kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Şartlara göre iyi bir maç oynandığını düşünüyorum." dedi.
Süper Lig'de 22.hafta mücadelesinde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Gençlerbirliği sahadan Stancu'nun 76. dakikada attığı gol ile 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu: "İki takımın oyuncularını kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Şartlara göre iyi bir maç oynandığını düşünüyorum." dedi.