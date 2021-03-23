Hamza Hamzaoğlu: Kayserispor'u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız
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Hamza Hamzaoğlu: Kayserispor'u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız

23.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:12
Hamza Hamzaoğlu: Kayserispor'u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İşimizi ciddi bir şekilde yaparak, Kayserispor'u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız" dedi.

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İşimizi ciddi bir şekilde yaparak, Kayserispor'u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Hamza Hamzaoğlu, teknik ekibiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Değerli hocamızı zaten biliyoruz, tanıyoruz, kamuoyu biliyor. Bu camiada başarısıyla, kişiliğiyle kendisini ön plana çıkarmış bir dostumuzdur. Nezaketinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum, teknik ekibiyle birlikte bizlere ziyaret geldiler" diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi hem çok güzel ağırladı, hem de güzel düşüncelerini bizimle paylaştı. Tabii ki bir kulüp için destek çok önemli, özellikle bu zamanda. Böyle bir belediye başkanımız olduğu için bizler de şanslıyız. İnşallah başkanımızın da söylediği gibi hep beraber olur, hepimiz işimizi ciddi bir şekilde yaparak Kayserispor'u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Burada herkesin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu: Kayserispor'u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız
Hamza Hamzaoğlu: Kayserispor'u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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