Hamza Hamzaoğlu: "Karagümrük hak etti"
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Hamza Hamzaoğlu: "Karagümrük hak etti"

Süper Lig'in ilk haftasında Karagümrük deplasmanında 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, Karagümrük'ü tebrik ederken, "Bu mağlubiyetten çıkaracağımız kazanımlara bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu:
12.09.2020 19:40 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:55

Süper Lig'in ilk haftasında Karagümrük deplasmanında 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, Karagümrük'ü tebrik ederken, "Bu mağlubiyetten çıkaracağımız kazanımlara bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Hamzaoğlu, "Bugün ilk maçımızı oynadık. Kazanıp başlamak istedik ama Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Erken bir gol yiyerek başladık maça. İlk yarıda golü çıkardığımız zaman oyun olarak takımım iyi bir duruş gösterdi. Pozisyonlar da yakaladık ama atamadık. İkinci yarıda rüzgarla birlikte eşitliği buluruz diye düşünürken kontradan ikinci golü yedik. Risk almaya başlayınca üçüncü gol geldi. Pozisyonları değerlendiremedik. Eksiklerimizi görme açısından iyi oldu. Kaybettiğimiz bu maçtan neler kazanabiliriz buna bakacağız ve önümüzdeki haftalara nasıl hazırlanacağımıza bakacağız" açıklamasını yaptı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA

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