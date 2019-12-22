22.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:05

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile berabere kalan Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İyi bir takıma karşı, iyi bir oyun oynadık" dedi.



Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün hem ligin lideri hem iyi organize olan hem de iyi oynayan, futbolun doğrularını elindeki oyuncularla beraber oynaması gereken en iyi oyunu oynayan bir takıma karşı oynadık. Etkili bir takımdı. Hafta arasında rakibin yapacağı hızlı hücumlara önlem almamız gerekiyordu. Çabuk oyuncuları vardı ve çok süratli hücuma çıkıyorlardı. Hem bu önlemi alırken hem de bizde aynı şekilde onlara karşılık vermek durumundaydık. Bugün öyle bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir takıma karşı, iyi bir oyun oynadık. Geri düşmemize rağmen ki iyi oynadığımız dönemlerde golü yedik ancak oyunu bırakmadık" ifadelerini kullandı.



Düşündükleri taktiklerin ikinci yarı verimli olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, "İkinci yarı Mats'ı çıkarıp Ayite'yi alıp daha süratli şekilde rakibi zorlayabiliriz düşündük ve bunlar etkili de oldu. Golü bulduk, golleri bulduk. Son dakikaya kadar da koruduk, oynanması gerektiği gibi oynadık. Belki biraz daha ileriye taşıyabilirdik oyunu fakat oyunun bu şekilde gelişmesi çok normal, bir anlık konsantrasyon eksikliğinden de gol yedik. Ama futbol böyle bir şey, bizde Konya'da atmıştık aynı golü, dolayısıyla Sivasspor'u tebrik ediyorum. Oyunu bırakmadılar, sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Oyuncularımı da kutluyorum" diye konuştu.



Hamzaoğlu, hafta içerisinde Beşiktaş maçına iyi bir şekilde hazırlanacaklarını aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA