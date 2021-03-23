Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
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Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı

23.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:25
Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı

Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takım ile ilk antrenmanına çıktı.

Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takım ile ilk antrenmanına çıktı.

Hes Kablo Kayserispor ile anlaştıktan sonra dün Kayseri'ye gelen ve gün içinde takımın yöneticileri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Hamza Hamzaoğlu, akşam saatlerinde takımın başında antrenmana çıktı.

Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenmanda Hamza Hamzaoğlu futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından takım ısınma hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı.

(Alparslan Ötüken/İHA)

Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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