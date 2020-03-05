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Hamza Hamzaoğlu Galatasaray Maçı Sonrası Konuştu

Gençlerbirliği, Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray'ın kendilerine karşı üstün bir oyun sergilediğini dile getiren Hamzaoğlu, bir de itirafta bulundu.

05.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:21

, Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'ın kendilerine karşı üstün bir oyun sergilediğini dile getiren Hamzaoğlu, bir de itirafta bulundu.

Kaynak: Dugout

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