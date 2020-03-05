Hamza Hamzaoğlu Galatasaray Maçı Sonrası Konuştu

05.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:21

Gençlerbirliği, Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray'ın kendilerine karşı üstün bir oyun sergilediğini dile getiren Hamzaoğlu, bir de itirafta bulundu.