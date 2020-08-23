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Hamza Hamzaoğlu: "Diğer takımlardan daha şanslıyız"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni sezon değerlendirmesinde, "Diğer takımlardan daha avantajlıyız diye düşünüyorum.

Hamza Hamzaoğlu:
23.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:08

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni sezon değerlendirmesinde, "Diğer takımlardan daha avantajlıyız diye düşünüyorum. Çünkü cebimizde geçen yıldan yaşanmış olan tecrübelerle bu yarışa başlayacağız" dedi.

Yeni Malatyaspor'un Bolu Abant'ta devam eden kamp çalışmaları ve transferde son durum ile ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, kısa sürede doğru işler yapmaları gerektiğini vurguladı.

"Çok güzel tepkiler geldi"

Sarı-kırmızılı takımın başına geçmesiyle ilgili konuşan Hamzaoğlu, "Daha öncede birkaç kez ismim gündeme gelmişti. Çok güzel tepkiler geldiğini gördüm. Bize duyulan sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Bütün bilgi ve tecrübemizle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Geçen seneden dersler çıkarmalıyız"

Geride kalan sezondan herkesin dersler çıkarması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Umarım herkes geçen seneki süreçten gerekli dersleri çıkartmıştır. Başkanla görüşürken de dile getirdim, kendimizi çok şanslı hissediyorum. Belki kötü bir tecrübe yaşandı, Malatyaspor belki oldukça olumsuz bir tablo çizdi ama şanslıyız. Yine aynı yerden başlayacağız. Herkesle aynı yerden, aynı çizgiden başlayacağız. Allah göstermesin bir alt lige gitmiş olsaydı çok daha zor bir süreç bizi bekleyecekti. Ama şu anda diğer takımlardan daha avantajlıyız diye düşünüyorum. Çünkü cebimizde geçen yıldan yaşanmış olan tecrübelerle bu yarışa başlayacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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