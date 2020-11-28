Hamza Hamzaoğlu: "Deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli"
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Hamza Hamzaoğlu: "Deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli"

28.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:41
Hamza Hamzaoğlu:

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli" dedi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Son dakikalarda buldukları golle mağlubiyetin önüne geçtiklerini söyleyen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, son anlarda da galibiyeti kaçırdıklarını vurguladı.

Gaziantep FK karşısında son dakikalarda iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini ve mağlubiyeti engellediklerini ifade eden Hamza Hamzaoğlu, "Deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli. Bugün çok iyi bir oyun oynamadık. Kazanmak için gelmiştik ama oyun istediğimiz gibi olmadı. Oyuna gelince rakibin etkili yönlerini biliyorduk. Bunlara önlem almaya çalıştık ve büyük ölçüde başarılı olduk. Boşta kaldığımız, konsantrasyonu kaybettiğimiz anlarda rakip bir iki pozisyon buldu ve onları da golle sonuçlandırdı. Rakip alanda daha fazla oynayan, oynamaya çalışan, oyunu bırakmayan, kazanmak için her şeyi yapan bir takımım vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun olarak çok iyi bir oyun yoktu. Zaten maç genel anlamda mücadele gerektiren bir maçtı. Genel anlamda iyi oyun oynamamız biraz zaman alacak. O yüzden bu süreçte alabildiğimiz tüm puanları almak bizim için çok önemli. Buradan da bir puanla dönüyoruz. Oyuncularımı ve Gaziantep oyuncularını tebrik ediyorum. Zaman zaman gerginlikler oldu tabi ama bunlar futbolun doğasında bu var. Bu maçı geçtik ve artık önümüzdeki zorlu maçlara odaklanacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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