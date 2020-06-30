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Hamza Hamzaoğlu: "Bugünkü maç bizim takımımıza yakışmadı"

Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugünkü maç bizim takımımıza bizim kadromuza yakışmadı.

Hamza Hamzaoğlu:
30.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 01:19

Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugünkü maç bizim takımımıza bizim kadromuza yakışmadı. Böyle bir oyunu kabul edemeyiz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa karşısında kötü bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, "Her şeyden önce Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir takım, iyi oyuncular ve taktik anlayışları oldukça iyi. Fuat hocayı da tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Golü yedikten sonra artık tekrar gol bulmak öne geçen ve gerçekten taktiksel anlamda iyi bir duruş gösteren bir takıma karşı oldukça zordu. Pozisyonlar bulamadık. Dolayısıyla da hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Şimdi bir an önce bunların nedenlerini araştırıp, kendi içimizde çözmemiz gerekiyor. Bu durumun sorumlusu da biziz. Bu durumu çözmesi gerekenler de biziz ekip olarak. İnşallah oturup önümüzdeki Malatya maçına kadar doğru hamleleri yapmamız gerekecek. Burada herkes gibi biz de oyuncularımız da herkes üzerine düşen sorumluluğu biraz düşünüp artık doğru davranışları göstermek zorundayız. Bugünkü maç bizim takımımıza bizim kadromuza yakışmadı. Böyle bir oyunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Oynayacağımız rakibe odaklanmalı, onu düşünmeliyiz"

Alt sıradaki takımlar için çok zor bir süreç başladığının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Çok farklı sonuçlar, farklı oyunlar çıkabilir bundan sonrası için. O yüzden herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. Diğer takımların performansından ziyade biz oynayacağımız rakibe odaklanmalı, onu düşünmeliyiz. Çünkü bizi daha yukarılara taşıyacak olan şey oynayacağımız rakiplere karşı üstünlüğü yakalamamız. Bunu yakaladıktan sonra diğer maçların bizim için çok önemi kalmayacak. Ama her şeyden önce biz bunu başarmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Bize 2 galibiyet yeterli diye düşünüyorum"

Gelecek hafta oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçına odaklanacaklarını belirten Hamzaoğlu, "Bazen çok zor gördüğünüz maçlar kolay da olabiliyor. Ligi görüyorsunuz. O yüzden bize 2 galibiyet yeterli diye düşünüyorum. 5 tane maçımız var, bunu alacak gücümüz de var, 2 galibiyet alacak gücümüz de var ama yeter yetmez onu bilemem. Her şeyden önce tamamen Malatya maçına odaklanıp, oradan istediğimiz şekilde dönmeliyiz" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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