Hamza Hamzaoğlu: "Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamza Hamzaoğlu: "Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık"

İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ - Haberler | Spor

- Hamza Hamzaoğlu: "Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık" Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "44 puan bizi ligde tutar" Beşiktaş deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu maçın ardından konuştu.

- Hamza Hamzaoğlu: "Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu:

"44 puan bizi ligde tutar"

İSTANBUL - Beşiktaş deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu maçın ardından konuştu. Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadıklarını söyleyen Hamzaoğlu, 44 puanın kendilerini ligde tutacağını ifade etti.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak tehlikeli bölgeden çıkamayan Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hamzaoğlu, "Bugün buraya gelirken 'Acaba 1 puan ya da 3 puan alabilir miyiz' diye düşünüyorduk ama maalesef Beşiktaş'ın direncine ve gücüne karşılık veremedik. Bizim için makas daralıyor. Daha önce birçok maçta iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Kazansaydık kredimiz olacaktı. Şimdi Denizlispor maçımız var ve ne yapıp edip kazanmak zorundayız. Son 5 haftada final maçlarımız var, en az 2 ya da 3 galibiyet almak zorundayız. Denizlispor maçına odaklanmamız gerekiyor" dedi. 44 puanın kendilerini ligde tutacağını söyleyen Hamza Hamzaoğlu, kadro dışı kalan Sapunaru ile ilgili olarak da "Takımın bu durumdan çok olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Böyle bir karar verdik ve devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Hamza Hamzaoğlu: 'Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık'
Hamza Hamzaoğlu: 'Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık'
Hamza Hamzaoğlu: 'Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık'
Hamza Hamzaoğlu: 'Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ

Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu
Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
Sergen Yalçın: Bizim maça gelen hakemler kırmızı kartını yanında getirmiyor galiba
Sergen Yalçın: Bizim maça gelen hakemler kırmızı kartını yanında getirmiyor galiba
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Terör Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hamza Hamzaoğlu: "Beşiktaş'ın gücüne karşı koyamadık" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 00:29:54. #1.16#

title