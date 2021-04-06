Hamza Hamzaoğlu: "1 puan bizim için çok çok kıymetli"
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Hamza Hamzaoğlu: "1 puan bizim için çok çok kıymetli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hamza Hamzaoğlu: '1 puan bizim için çok çok kıymetli'

Hes Kablo Kayseripor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, her şeye rağmen 1-1'lik sonucun olumlu olduğunu söyledi.

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı

Hes Kablo Kayseripor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, her şeye rağmen 1-1'lik sonucun olumlu olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayseripor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayseripor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, 1 puanın kıymetli olduğunu belirterek, "Her şeyden önce bugün Trabzon'da Trabzonspor ile oynayıp aldığımız 1 puan bizim için çok çok kıymetli. Maçın başında skoru yakaladık, öne geçtik. Bu bizi geride oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor üzerimize geldi. Biz koruyarak, onlar hücum ederek oynamaya çalıştılar. 1-1'den sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de kontrataklarla gol aradık. Rakibin direkten dönen topları vardı. Doğan oldukça iyi günündeydi. Her şeye rağmen 1-1'lik sonuç olumlu. Geçen hafta sahamızda şimdi burada. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var. Kayseri'ye Kayserispor'a hayırlı olsun" dedi.

(Ozan Köse/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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