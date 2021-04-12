Hamza Durmuş'un iddiaları yargıya taşınıyor

Yunusemre Belediyesinin AK Parti'li meclis üyesi Hamza Durmuş'un 4 gün önce sosyal medya hesabından partisinden istifa ederek yaptığı sert açıklamalara cevap Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş'tan geldi.

Yunusemre Belediyesinin AK Parti'li meclis üyesi Hamza Durmuş'un 4 gün önce sosyal medya hesabından partisinden istifa ederek yaptığı sert açıklamalara cevap Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş'tan geldi. Durmuş'un 'Yunusemre Belediyesi ile AK Parti teşkilatı arasında rant kavgası yaşandığını' iddia etmesine aynı sertlikle cevap veren Ulaş, "Bu müfterilerle hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi.

Geçtiğimiz perşembe günü Yunusemre Belediyesinin meclis üyesi seçildiği AK Parti'den istifa eden ve bağımsız olarak devam edeceğini dile getiren Hamza Durmuş'un sosyal medya hesabından ortaya attığı iddialara Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş'tan cevap geldi. Ulaş, Durmuş'un belediyeden rant elde etme hevesine kapıldığını ancak Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin net ve sert tavrının bu umutları söndürdüğüne dikkat çekti.

Ulaş yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz perşembe günü Yunusemre Belediye Meclis üyesi Hamza Durmuş, yaptığı açıklamada AK Parti üyeliğinden istifa edip meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirtmiştir. Bu vatandaş, çevresindeki üç-dört akıldane ile birlikte meclis üyesi olduğu günden istifasının bir gün öncesine kadar sürekli olarak Belediye Başkanımızdan Başkan Yardımcılığı yanı sıra Belediye şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı talep etmiştir. Ayrıca yanındakilerle beraber kurduğu şirket üzerinden sürekli belediyemizden iş talebinde bulunmuşlardır. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, bu taleplerin hiçbirisine olumlu bakmadığı gibi, adı geçen şahsı uyararak taleplerinin uygun olmadığını, meclis üyesine yakışmadığını ifade etmiştir. Hatta yanındaki birkaç uygunsuz kişiden uzak durmasını ısrarla söylemiştir. Buna rağmen belediye meclis üyeliğine yakışır bir vakar ve tutum sergileyemeyen bu kişi meclis ve komisyon çalışmalarına da katkı sunmaktan çok uzak kalmış, bu ağırlığı taşıyacak liyakata sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. İddia ettiği zırvaların hiçbirisi Yunusemre Belediyesi'nin başkanı ve ekibinin karakteriyle bağdaşmamaktadır. Yunusemre Belediyesi'nin ve Yunusemre Spor Kulübü'nün kısa zamanda bu kadar büyük projeleri hayata geçirmesi birçok muhalifin olduğu gibi bu kişi ve yanındaki birkaç densizin iştahını kabartmıştır. Bu süreçte bu kişiler de belediyeden 'bir rant elde edebilir miyiz?' hevesine kapılmışlar, ancak başkanımızın net ve sert tavrı umutlarını söndürmüştür. Bu vatandaş partiye geldiği günden beri her ortamda geçimsiz ve hizipçi karakteriyle bütün partideki arkadaşlarımızı da rahatsız etmiştir. Partimizin ilke ve düşünceleriyle uyuşmayan tavır ve davranışlar içerisine girmiş, defalarca bizler tarafından sözlü olarak da uyarılmıştır. En son bir hafta önce Başkanımızla, benim de şahit olduğum bir görüşmesinde 'Ben Belediye Başkanı olsam, Yunusemre'ye ve yörem olan Yuntdağı'na senin yaptığın hizmetlerin çeyreğini yapamazdım' diye ifadesi bulunmaktadır. Hepsinin ötesinde müddei, iddialarını ispatlamakla yükümlüdür. Bu müfterilerle hukuk önünde hesaplaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı