Hamza Dağ ve Sürekli'den Karşıyaka'ya tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli ile birlikte Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli ile birlikte Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyarette FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Pınar Karşıyaka'yı kutlayan AK Parti kurmayları, inşaatı beklenen Karşıyaka Stadı'yla ilgili son durumu da değerlendirdi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Pınar Karşıyaka takımımız FIBA Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarı elde etti. İzmirimizin ve Türkiyemizin gururu oldu. Hepimizin arzusu ve isteği, takımımızın şampiyon olmasıydı. Bunun için çok ciddi anlamda bir beklenti içindeydik, dua da ettik. Hep beraber coşkuyla bekledik, nasip olmadı. İkincilik de gerçekten Pınar Karşıyaka ve ülkemiz açısından çok önemli bir başarı. Bu başarıyı tebrik etmek adına biz bugün kulübümüzü ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Başkanın şahsında tüm Karşıyaka camiasını tebrik ediyoruz" dedi.

STAT İÇİN BAKANLIKTA GÖRÜŞME

Yapımı yıllardır beklenen Karşıyaka Stadı'na değinen Hamza Dağ, "Stat konusu biliyorsunuz ki uzun zamandır gündemimizde. Bizim İzmir'de ilk dönem milletvekilliğimizden bu yana uğraştığımız, çaba sarf ettiğimiz üç tane önemli stat çalışmamız var. Bunlar Gürsel Aksel, Alsancak ve Karşıyaka statları. Hepsine aslında aynı anda başlamıştık. Özellikle Karşıyaka Stadı, hem yapılan yatırım açısından hem de proje ve süreç açısından bütün bu statlardan önde giden stattı. Ama süreç içinde yaşanan bazı olumsuzluklar, yereldeki bazı dirençler ve yerel yönetimlerin burada ortaya koymuş olduğu engelleme çalışmaları, diğer iki stadın bitmesine, Karşıyaka'nın ise devam edememesine neden oldu" diye konuştu. "Karşıyaka Stadı, yine bugünkü ziyaretimizin sebeplerinden biri oldu" diyen Dağ, "İnşallah, orada farklı bir formül ile devam etmek istiyoruz. Bunun için hem kulüp başkanımız hem ilçe hem de büyükşehir belediye başkanları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta bakanlıkta yapacağımız bir toplantı ile bunu daha ete kemiğe bürünür bir hale getirmek istiyoruz. Çünkü daha önce biz, kulüp başkanımız, belediye başkanımız ve spor bakanımız ile bir görüşme gerçekleştirdik. Hem belediye hem bakanlık bürokratları görüşüp bir noktaya getirdiler. Şimdi de bakanlıkta yapacağımız görüşme ile neticelendirmeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.HEDEF ÜÇ TAKIMLA SÜPER LİGAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir yandan da Karşıyaka futbol takımımızın da önümüzdeki senelerde başarılar elde ederek 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lige doğru yol alması konusunda da Kulüp Başkanımız Turgay Büyükkarcı, sporcular nezdinde söz verdi. Bu yıl Play-Off'tan İzmir'den bir takımın daha Süper Lige çıkması, önümüzdeki yıllarda da Karşıyaka ile birlikte üç takımla Süper Ligde temsil edilmeyi diliyoruz" dedi.BÜYÜKKARCI: STAT İÇİN İSTİŞARE İÇİNDEYİZKarşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, ziyarette, "Sağolsun, vekilimiz Hamza Bey bize her zaman destek oluyor. İl Başkanımız Kerem Ali Bey bizim eski yöneticimiz, Didem Hanım da üyemiz, bizlere Ankara'daki görüşmelerimizde yardımcı oluyorlar. Sürekli istişare içindeyiz. Stat konusunda Hamza Bey, çok güzel bir organizasyon yaptı. Biraz önce söylediği gibi hem belediye başkanımız hem de spor bakanımızla beraber bizi bir araya getirdi. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'de çok az görülen bir formülasyon ile stadımıza başlamak niyetindeyiz. Bu organizasyon için Hamza Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah artık çok yakın bir sürede stadımızın başlayacağının müjdesini vereceğiz. Ziyaretlerinden çok mutlu olduk ve gurur duyduk" diye konuştu.SÜREKLİ: BASKETBOLDAN SONRA FUTBOLDA ÖZLENEN TABLO GERÇEKLEŞECEK

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a çok teşekkür ediyoruz. Kulübümüzü onurlandırdılar, güzel müjdeler verdiler. Statla ilgili süreci takip ediyorlar. Biz de ilçe başkanımız ile destek olacağız. Kulübümüzü tebrik ediyorum. Pınar Karşıyakamız her zaman basketbolda göğsümüzü kabarttı. Kulübümüze ve taraftarlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Finalist olmak çok büyük bir başarıydı. Avrupa'da Pınar Karşıyaka bir marka oldu. Aynı şeyi futbolda da temenni ediyoruz. Biz de arka planda lojistik destek için buradayız, elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Basketboldan sonra futbolda da özlenen tablonun gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı