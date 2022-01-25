Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ için Hamza Dağ kimdir sorusu siyaset gündemine yaptığı açıklamalarla damga vuran Hamza Dağ hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Peki, Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamlamıştır.

Ak Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26.ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır.

29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

HAMZA DAĞ KAÇ YAŞINDA?

Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde doğdu. 42 yaşındadır.

HAMZA DAĞ NERELİ?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu.

HAMZA DAĞ MESLEĞİ NE?

29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelmiştir.

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