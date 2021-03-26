Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi!
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Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hamza Dağ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi! Hamza Dağ kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Hamza Dağ hakkında araştırmalar yapılıyor. Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi!

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mart 1980

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli: Demirci,

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Serbest avukat olarak çalışmıştır. Değişim Avukatlar Grubunun kurucusudur. TBMM 24.,25.ve 26.ve 27 dönem İzmir Milletvekilidir. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 01:00:36. #1.15#
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