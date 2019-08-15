Hamza Dağ: Gençlerimiz hizmetin en iyisine layık

15.08.2019 11:17

AR-GE'den sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av.Hamza Dağ, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapımı devam eden uygulama camisinde incelemelerde bulundu.

Simav İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (SİHMED) üyesi Dağ ile birlikte Dernek Başkanı Ali Zengin, Simav Belediye Başkanı Av. Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, AK Parti İlçe Başkanı Ecz. Ahmet Kulat, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Gülseren, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Dağ ve AK Parti İlçe Teşkilatı mensupları katıldı.

Çifte minareli uygulama camisinin inşaatında incelemelerde bulunan Dağ, mezun olduğu okula yapılan uygulama camisi için emek verenlere teşekkür etti. Dağ, "Dernek Başkanımız ile birlikte hepimiz bu okuldan mezun olduk. Bizden sonra bu okulda öğrenim gören gençlerimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz, cami inşaatımızın tamamlanmasıyla ilgili gerekli olan bilgileri aldım. İnşallah en kısa zamanda gençlerimizin hizmetine açacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA