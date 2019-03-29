Hamza Dağ'dan Teşkilatlara "Sandığa Sahip Çıkın" Çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in 30 ilçesi için hazırlanan ayrı videoları AK Parti'nin kentteki tüm üyelerine göndererek "sandığa sahip çıkın" çağrısı yaptı.

Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti üyesi yaklaşık 425 bin kişiye gönderdiği videolu mesajında seçime bir gün kala ve seçim günü yapılacaklara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Dağ, her ilçenin ismini söyleyerek başladığı mesajında, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesinde Nihat Zeybekci'nin, ilçelerde ise Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi için bir kişinin daha ikna edilmesi için çaba gösterilmesini istedi.

Seçim günü de sandıkların boş bırakılmamasını tavsiye eden Dağ, "Pazar günü sandıklar kapanıp sonuç tutanaklarını alıncaya kadar sandıkları boş bırakmayalım. Gecenin ilerleyen saatlerinde de inşallah zaferimizi hep birlikte kutlayalım." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA