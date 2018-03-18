Hamza Dağ'dan Afrin Sonrası İzmir Çıkışı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki meclis üyelerine yönelik yapılan toplantıda yeteri kadar iyi muhalefet yapmayan meclis üyelerine uyarıda bulunurken, "Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde Afrin'e girdik ve bayrağı göndere çektik. Bu gerekirse Münbiç'te devam edecek. Anlaşma olmazsa gerekirse Fırat'ın doğusu ile devam edecek. 15 yılda kazandırdığımız en önemli konu, bu millete kaybetmiş olduğu öz güveni hayata geçirmiş olmak. Peki İzmir'de bu öz güveni neden sağlayamıyoruz?" diye sordu.

AK Belediyeler 2019 Yolunda Yerel Yönetimler Başkanlığı İzmir Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı AK Parti İzmir İl Başkanlığında yapıldı. Meclis üyelerine yönelik yapılan toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya ve Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

"Muhalefet anketlerde yerelde de genelde de düşüyor"

Programın basına açık bölümünde meclis üyelerine seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Görev süresinde zaman zaman belediye başkanlarıyla olan ilişkiler noktasında, partili duruş konusunda sıkıntılı olanlar var. Muhalefet yapma noktasında daha ayakları yere bakan muhalefeti hayata geçirmek lazım. En çok yaşadığımız sıkıntı teşkilatla ilişkiler. En üzücüsü; özellikle son bir yıla girildiğinde algı oluşturmak için istifa eden bir meclis üyeleri oldu. Hamza Dağ olarak, AK Parti şemsiyesi altında olmasam, bağımsız olsam kaç oy alacağımı biliyorum. Hepimiz AK Parti şemsiyesi ile bunu sağlıyoruz. AR-GE'den sorumlu olarak anketleri yapan biriyim. İktidarda 4. önemi yaşayan bir partinin oylarının düşmesi beklenir. Yıllarca muhalefette olanın da yükselmesi beklenir ama biz yükselmeye devam ediyoruz, şu anda yerelde iktidar olan parti yerelde düştüğü gibi Türkiye genelinde de düşüyor. En yüksek, yüzde 17'yi gördü. Böyle bir siyasi partiye meclis üyemizin gitme mantığı ne olabilir? Umarım menfaat değildir ama ne yazık ki demek ki menfaat orada. Biz sonuca en yakın olduğumuz zamanı yaşıyoruz ama hata yapmamamız lazım. Her birimizin hassas davranmamız lazım" diye konuştu.

"İzmir'de bu öz güveni neden sağlayamıyoruz?"

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde Afrin'e girildiğini hatırlatan Dağ, şunları söyledi:

"Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde Afrin'e girdik ve bayrağı göndere çektik. Bu gerekirse Münbiç'te devam edecek. Anlaşma olmazsa gerekirse Fırat'ın doğusu ile devam edecek. 15 yılda kazandırdığımız en önemli konu, bu millete kaybetmiş olduğu öz güveni hayata geçirmiş olmak. Peki İzmir'de bu öz güveni neden sağlayamıyoruz? Bunu sormamız lazım. Türkiye'de hatta dünyada bunu sağlarken nedir ya karşımızdakiler? Bizden daha mı fazla çalışıyorlar, değil. Mesaide bolca harcadıkları boş işleri var. Bizden daha mı dürüstler, değil. Daha mı faydalı olacaklar, değil. Bir iş tutturmuş gidiyorlar ama onun da sonuna geliyorlar. 'Hayat tarzına müdahale' filan ama onun da sonuna geldiler."

"Duran meclis üyelerimiz de var"

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de aynı şekilde iyi muhalefet yapmayan meclis üyelerini uyardı. Şengül, "AK Parti'nin yereldeki başarısı bizi iktidara taşıdı. Meclis üyeleri ilçelerde tüm komisyonlara katılıp belediye çalışmalarını yakından takip ediyorsunuz. Bu işi sahiplenen, yüreğini ortaya koyan çok samimi arkadaşlarımız da var, araya tanıdık koyup meclis üyesi olmuş, olduktan sonra da ne teşkilat toplantısına ne de meclis toplantısına katılmış, duran meclis üyelerimiz de var. Samimi şekilde tüm toplantılara katılmış, görevini yerine getirenlerle yola devam ederiz, getirmeyenlerle teşekkür edip yolumuzu ayırırız. Sırf muhalefet olsun diye eleştiri yapan arkadaşlarımız. Kendisini ilçesinde öne çıkarmak için hareket eden arkadaşlarımız var. Bilimselliğe dayanmayan alt yapısı olmayan, muhalefet yapmayacak" ifadelerini kullandı.

"Bizde görev istenmez görev verilir"

Mahallelere gidip vatandaşın dertlerini dinlemeyen meclis üyelerinin olduğunu vurgulayan Şengül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidardaki belediyelerle samimi ilişkiler, farklı yapılar içinde bulunanlar var, bunu biliyoruz. Yeri geldiğinde onu da soracağız. Bu davaya inanan insanın ne kadar samimi olduğuna bakacağız. Kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakacağız. Bu davaya hizmet için illa meclis üyesi olmak gerekmiyor. İnanıyorsanız mahalle temsilcisi de olabilirsiniz. Bazı ilçelerde ilçe başkan adayları çıkmış. Bizde görev istenmez görev verilir. Böyle ben varsam teşkilat var diyenlerle yolumuz bir olmaz. 8 Nisan itibariyle ilçe kongrelerimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Mayısın ilk haftası il kongresini yaptıktan sonra geniş katılımlı istişare toplantısı düşünüyoruz." - İZMİR