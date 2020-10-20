Hamza Dağ Covid-19'a yakalandı
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Hamza Dağ Covid-19'a yakalandı

20.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:25
Hamza Dağ Covid-19'a yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Covid-19'a yakalandı. Twitter hesabından açıklama yapan Dağ, "Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesine başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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