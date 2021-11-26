Hamza Dağ: "Bugünlerde yaşatmaya çalıştıkları ekonomik operasyonu da bertaraf edeceğiz"
96 tesisin toplu açılış töreni Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış töreninde konuşma yaptı.
MENEMEN, İZMİR (AA) - 96 tesisin toplu açılış töreni
Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın konuşması
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış töreninde konuşma yaptı.