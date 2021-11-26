Hamza Dağ: "Bugünlerde yaşatmaya çalıştıkları ekonomik operasyonu da bertaraf edeceğiz" - Haberler
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Hamza Dağ: "Bugünlerde yaşatmaya çalıştıkları ekonomik operasyonu da bertaraf edeceğiz"

AA - Haberler | Güncel

96 tesisin toplu açılış töreni Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

MENEMEN, İZMİR (AA) - 96 tesisin toplu açılış töreni

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın konuşması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

Hamza Dağ: Bugünlerde yaşatmaya çalıştıkları ekonomik operasyonu da bertaraf edeceğiz

Hamza Dağ: Bugünlerde yaşatmaya çalıştıkları ekonomik operasyonu da bertaraf edeceğiz

Hamza Dağ: Bugünlerde yaşatmaya çalıştıkları ekonomik operasyonu da bertaraf edeceğiz

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AA - Son Dakika Haberleri

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