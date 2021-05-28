Hamurpet Gölleri görenleri doğasıyla mest ediyor
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Hamurpet Gölleri görenleri doğasıyla mest ediyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Hamurpet Gölleri görenleri doğasıyla mest ediyor Muş'ta her yıl binlerce kişinin uğrak noktası olan Hamurpet Gölleri, bitki örtüsü ve doğal manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Hamurpet Gölleri görenleri doğasıyla mest ediyor

MUŞ - Muş'ta her yıl binlerce kişinin uğrak noktası olan Hamurpet Gölleri, bitki örtüsü ve doğal manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Varto ilçesine bağlı Ünaldı köyü yakınında bulunan büyük ve küçük Hamurpet Gölleri, doğa harikası görünümüyle görsel şölen sunuyor. 2 bin 200 rakımda doğal yollarla oluşan kraterlerde yer alan göllerin çevresi, kuş cıvıltısı ve rengarenk çiçeklerle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Dört bir tarafı dik kayalıklarla çevrili olan göllerin büyüğü 21 metre derinlikle yeşil renkteyken, küçük göl ise 47 metre derinlik ve mavi renkte.

"Göllerin ikisi de harikalar diyarı"

Ünaldı köyü sakinlerinden 71 yaşındaki Kemal Ballı, köy çevresinde iki tane gölün bulunduğunu ve küçük gölün suyunun zaman zaman dolduğunu ve büyük göle aktığını söyledi. Göllerin ikisinin de volkanik göl olduğunu kaydeden Ballı, "Göllerin ikisi de harikalar diyarı. Etrafında çeşitli bitkiler, meşe ağaçları, kavak ağaçları bulunmaktadır. Muhteşem bir göl. Doğal güzelliğinin üzerine laf edilmez. Dışarıdan gelen ve yerel halk bu sudan yararlanıyor. Kendimi bildim bileli bu göller var. Köyümüzün nüfusu kışın 20-25 kişiyi bulurken, yazın ise 100-150'yi buluyor ama dışarıdan gölü ziyaret etmeye gelenleri de sayarsak bini aşıyor. Yalnız kendi ilimiz ve ilçemizden değil Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Van ve Bitlis tarafından gelen vatandaşlar var. Gölü duyan herkes görmeye geliyor. Buraya gelen insanlar hem günlerini geçiriyorlar hem de eğlenceler yaparak, fotoğraf çekerek o anı ölümsüzleştiriyorlar" dedi.

"Göl bizim doğa harikamız"

Göl çevresinde doğa güzellik olduğunu ifade eden vatandaşlardan Cemal Düzgüner ise "Gölde çiçek, balık, martı ve ördek var. Cumartesi-pazar günü vatandaşlar buraya huzur bulmak için geliyor. Kuş cıvıltısı, çiçek havası, doğa güzelliğiyle ilgi çekiyor. Göl, bir nevi bizim doğa harikamız" diye konuştu.

Hamurpet Gölleri görenleri doğasıyla mest ediyor
Hamurpet Gölleri görenleri doğasıyla mest ediyor
Hamurpet Gölleri görenleri doğasıyla mest ediyor
Hamurpet Gölleri görenleri doğasıyla mest ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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