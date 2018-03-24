Hamur'da "Sosyal Medya Okur Yazarlığı" Semineri

Hamur Yatılı Bölge Ortaokulun'da öğrencilere "Sosyal Medya Okur Yazarlığı" semineri verildi.

Okulu Müdürü Turgut Taka, yaptığı açıklamada "Dijital Çağ" diye adlandırılan günümüzde sosyal medyanın hayata önemli derecede yer ettiğini söyledi.

Sosyal medyanın hayatın vazgeçilmez bir olgusu haline geldiğini dile getiren Taka, şöyle konuştu:

"Aileler ve uzmanların çocuklar ve yetişkinlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili endişeleri hat safhaya ulaşmış durumda. Bu durum, medya okuryazarlığının bir alt dalı olan 'Sosyal Medya Okuryazarlığı' kavramının oluşmasını kaçınılmaz kılmıştır.

Biz de Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu olarak, 'Geleceğini Tasarla Programı' kapsamında, öğrencilerimize aktif ve bilinçli sosyal medya kullanıcıları olmaları sağlamak amacıyla bu eğitimi verdik."

Seminerinin sonunda öğrencilere Sosyal Medya Okuryazarlığı Eğitimi sertifikası verildi.