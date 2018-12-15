Hamur'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Hamur'da etkili olan soğuklar nedeniyle ilçeden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Hamur İlçe Özel İdare Müdürü Kerem Polat, yaptığı açıklamada, vatandaşların rahat edebilmesi için ekiplerin yüksek kesimlerde tipiden ve kardan kapanan köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Etkili olan soğuk nedeniyle zorlandıklarını ifade eden vatandaşlardan Davut Karaaslan ise, "Doğuda kış çok çetin geçiyor. İnşallah havalar düzelir. Burada hayvancılıkla uğraşan çok vatandaşımız var. Havaların soğuk olması, karın yağması işleri oldukça zorlaştırıyor." diye konuştu.