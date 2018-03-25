Hamur'da "Sınav Kaygısı" Semineri

Hamur Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrencilere yönelik "sınav kaygısı" semineri verildi.

Okulun rehber öğretmeni Dursun Göktaş, 8. sınıf öğrencilerine hafta sonu girecekleri sınav öncesinde seminer verdi.

Bilgilerini performansa dönüştürmelerinde en büyük engellerden biri olan sınav kaygısını tanımaları ve başa çıkmaları için verilen seminerde, öğrencilere sınav öncesinde yapmaları gerekenler anlatıldı.

Okul müdürü Turgut Taka, çalışmalarından ötürü rehber öğretmene teşekkür etti.