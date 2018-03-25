Hamur'da Diş Kontrolü ve İşitme Taraması Yapıldı

Hamur ilçesinde öğrenciler diş kontrolü ve işitme taramasından geçirildi.

Hamur Yatılı Bölge Ortaokulunda hafta sonu düzenlenen taramada, öğrenciler diş kontrolü ve işitme taramasından geçirildi.

Okul müdürü Turgut Taka, yaptığı açıklamada, toplumun gelişmesi ve devamı için hem manevi hem de bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmenin önemine değindi.

Taka, "Sağlık hizmetlerine her zaman büyük önem verdik ve okulumuz bünyesinde bulunan Mevlana İlköğretim Okulundaki öğrencilerimiz için diş kontrolü ve işitme taraması yaptık. Toplum Sağlığı Merkezi'nden gelen diş hekimi ve sağlık çalışanları, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin diş kontrolü yaptı. Öğrencilere, daha güçlü dişlere kavuşmaları için florürlü vernik uygulaması yapıldı. Minik öğrencilerimize diş macunu ve fırçası hediye edilerek diş sağlığının önemini anlatıldı. Ayrıca birinci sınıf öğrencilerimize işitme taraması yapıldı." diye konuştu.

Hamur YBO olarak minik öğrencilerin sağlıkla büyümelerini dileyen Taka, sağlık hizmeti veren Toplum Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Havva Tuncay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.