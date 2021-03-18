Hamur'da atıl binadan yeni okul yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hamur'da atıl binadan yeni okul yapıldı

18.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:52
Hamur'da atıl binadan yeni okul yapıldı

Hamur'un Aşağı Deredibi köyüne bağlı Yukarı Deredibi mezrasında atıl durumda bulunan ve hayvan barınağı olarak kullanılan eski sağlık evi, öğretmenler ve okul idarecileri tarafından onarılarak okula dönüştürüldü.

Hamur'un Aşağı Deredibi köyüne bağlı Yukarı Deredibi mezrasında atıl durumda bulunan ve hayvan barınağı olarak kullanılan eski sağlık evi, öğretmenler ve okul idarecileri tarafından onarılarak okula dönüştürüldü.

Yukarı deredibi İlkokulu müdürü Oktay Çavdarcı'nın girişimleriyle bütün öğretmenler elbirliği ile hem iş gücü olarak hem de maddi anlamda katkı sağladılar. Dışarıdan da yardım toplayarak okullarına iki tane ana sınıfı, bir kütüphane bir müdür odası ve bir öğretmenler odası kazandırdılar.

Yardımsever Cafer Canşi ve diğer yardım kuruluşlarından da destek alan öğretmen ve öğrenciler yeni dersliklerine kavuşmanın sevincini yaşadılar.

Ek dersliklerin açılış töreninde ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Hamur Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner, Milli Eğitim şube müdürleri İbrahim Okutucu, Sezai Aslan, okul Müdürü Oktay Çavdarcı, yardım derneği başkanı Cafer Canşi, THY yetkilileri, idareci, öğretmen ve veliler hazır bulundular.

Yeni kütüphane ve dersliklerden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, "Okulumuza bu ek dersliklerin kazandırılmasına vesile olan en başta okul müdürümüz Oktay Çavdarcı ve öğretmen arkadaşlar olmak üzere, yardım kuruluşlarına, yardımseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onları candan tebrik ediyorum" dedi. - AĞRI

Hamur'da atıl binadan yeni okul yapıldı
Hamur'da atıl binadan yeni okul yapıldı
Hamur'da atıl binadan yeni okul yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamur'da atıl binadan yeni okul yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:56:40. #1.16#
title