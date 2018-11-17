Hamsiyi Aralık Ayında Bekliyoruz"

Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla bol miktarda avlanan palamudun ardından balıkçılar, şimdi de hamsinin yolunu gözlüyor.

Denizlerde av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren bolca avlanan palamut, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Hamsinin ise henüz yeterli miktarda avlanamaması nedeniyle tezgahlarda kilogramı 15 liradan satılıyor.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamsi açısından buruk bir sezon geçirildiğini söyledi.

Karadeniz'de henüz yeterli hamsi avı gerçekleştirilemediğini belirten Aydemir, "Tezgahlarda bulunan hamsi Marmara'dan geliyor. Karadeniz'de hamsi hiç yok gibi ama aralık ayında beklentimiz var. Önceki yıllarda da böyle bir şey olmuştu." diye konuştu.

Palamudun hamsiyi yiyen bir tür olduğuna dikkati çeken Aydemir, şöyle devam etti:

"Genelde palamudun bol olduğu yıllarda hamsi olmuyor. Çinekop, lüfer, sarıkanat da çok, bu balıklar da hamsiyi yiyor. Deniz suyu hala sıcak, çok soğumadı. Normalde bu aylarda ayağını sokamazsın ama maalesef hala sıcak. Ağı çekerken bile sıcak olduğu anlaşılıyor. Dışarısı daha soğuk deniz suyundan. Bütün bunlara rağmen hamsi hiç olmayacak denilemez. Bir ay veya 25 gün boyunca olabilir."

"Hamside pek umudumuz yok"

Perşembe ilçesinde 36 yıldır balıkçılık yapan Erdal Çamaş da sezona palamut bolluğuyla başladıklarını ifade ederek, "Bu sene palamut olmasaydı işimiz çok kötüydü. Bu durum tutan için de satan için de geçerli ama 15-20 günden bu yana azalma var." diye konuştu.

Çamaş, hamsinin bu zamana kadar kendini göstermesi gerektiğine işaret ederek, "Palamudun bol olduğu senede hamsi beklemiyoruz. Şu anda Ereğli açıklarında yakalanıyor. Bu taraflarda hamsi yok. Ereğli'de de zaten belirli miktarda hamsi var. Hamside pek umudumuz yok." ifadelerini kullandı.

Hamsinin 15 liradan satışa sunulduğunu belirten Çamaş, "Palamut ve istavrit 10, mezgit 20, çinekop 25, tirsi 10 lira. Balık fiyatları ucuz. Hamsi az olması nedeniyle 15 lira. Bol olsa 5 ile 7,5 lira arasında olurdu. Az çıktığında biz de pahalıya alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz suyunun henüz soğumadığını, hala sıcak olduğuna dikkati çeken Çamaş, suyun soğumasıyla yakalanan balıkların bollaşacağını, bu nedenle suyun biraz daha soğumasını beklediklerini sözlerine ekledi.