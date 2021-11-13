Hamsinin Türkiye'den ABD'ye 10 bin kilometre yolculuğu

BALIK avı yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denizlerde başlayan hareketlilik devam ediyor. Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki bolluk, balık ihracatına da yansıdı. Gürpınar Su Ürünleri Hali'nden Amerika ve İsviçre'ye hamsiden mezgite, istavritten kalkana kadar kasa kasa balık ihracatı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki Amerika'ya 4 hafta içerisinde 2 tondan fazla balık gönderildi.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nden Amerika ve İsviçre'ye balık ihracatı gerçekleştiriliyor. 19 Ekim'de başlayan su ürünleri ihracatıyla Türk balıkçıların ağlarına takılan hamsi, mezgit, istavrit, kalkan, tekir, barbun, zargana gibi deniz balıkları Amerika ve İsviçre'de sofraları süslüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki, İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 19 Ekim'den beri yurt dışına 2 tondan fazla balık gönderildi. En çok talep edilen balık ise Karadeniz'in incisi hamsi oldu. Yaklaşık 1 buçuk ton hamsi ihracatı yapıldı. Haftanın 2 günü yapılan ihracatın talep üzerine 4 güne çıkartılması planlanıyor. Her hafta Türkiye'den yaklaşık 600 kilogram balık, yurt dışına gönderiliyor.

"HER HAFTA 600 KİLO ÜRÜN GÖNDERİYORUZ"

"20 BİN DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ"