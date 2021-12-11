Hamsinin tahtını istavrit aldı

Hamsi Gürcistan'a kaçtı, Karadeniz'den istavrit fışkırmaya başladı

DÜZCE - Karadeniz'de geçtiğimiz hafta etkili olan fırtına sebebi ile hamsi Gürcistan'a kadar kaçtı. Fırtına sonrasında denize açılan balıkçılar ise tonlarca istavrit ile dönünce, fiyatlar tezgahlara yansıdı. Hamsi'nin kilosu 30 liraya satılırken, İstavrit'in kilosu 10 liraya kadar düştü.

Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de etkili olan lodos ve fırtına hamsiyi Gürcistan'a kadar kaçırdı. Fırtına sonrasında denize açılan balıkçılar limana ise tonlarca istavrit ile dönünce, sezona kilosu 50 liradan başlayan istavrit 10 liraya kadar düştü. Fırtına öncesinde hamsi 10 liraya kadar düşerken, hamsinin tahtını istavrit ele geçirdi.

Karadeniz'den az çıkartılan hamsinin kilosu tezgahlarda 30 liraya satılırken, İstavrit ise 10 liraya satılmaya başlandı. Yıllardır hem denizde balık avlayan hem de balık tezgahı bulunan Tuncay Kılıç, Hamsinin Gürcistan'a kaçtığını havaların soğuması ile birlikte hamsinin tekrar gelebileceğini söyledi. Kılıç şöyle devam etti, "İstavritte son durum şu anda tüm bölge olarak yoğun bir şekilde çıkıyor. Hamsi kayboldu diyebiliriz. Denizden çok az hamsi çıkıyor. Bizde İstavrit getiriyoruz insanlar bol bol balık yesin diye fiyatı da aşağıya çekiyoruz. Hamsi şu sıralar geçti Gürcistan'a. İnşallah havaların biraz daha soğuması ile birlikte tekrar Karadeniz'e gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamsinin tahtını ele geçiren istavritten alan vatandaşlar ise, "Fiyatlar çok iyi durumda şu anda. Diğer balıkların fiyatları çok yükseldi. 10 liraya istavrit alıyoruz. Hamsi alamıyoruz. Hamsinin kilosu 30 lira. Daha önceden tanıdığımız bildiğim bir yer olduğu için yoldan geçerken durduk. Hamsi olmadığı için İstavrit alıyorum" şeklinde konuştular.