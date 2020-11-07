Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü
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Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü

07.11.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:02
Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü

DÜZCE(İHA) – Havaların soğumasıyla birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor.

DÜZCE(İHA) – Havaların soğumasıyla birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsinin fiyatı Kasım ayında lezzetini bulması ve bollaşmasıyla birlikte yarı yarıya düştü.

Kış mevsiminde balıkseverlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsi, havaların soğumasıyla birlikte denizlerde bolluk yaşanıyor. Yaşanan bolluk ise balık tezgahlarına yansıdı. Ayrıca kasım ayının gelmesi, havaların soğuması da hamsinin lezzetini artırınca hamsi fiyatları düşmeye başladı. Palamut denizlerden çekilmesi de balıkçıların ağlarını palamut yerine hamsi almaya başladı.

Denizde palamutların çekilmesi ile balıkçıların ağlarına yok denecek kadar az takılan palamut fiyatları ise sezon başında iyice düşmesine karşın bugünlerde yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftalarda Düzce'de 50 TL'den satılan hamsi, bu hafta balıkçıların denizden bol çıkartması nedeniyle 25 TL'ye düştü. Hamsinin tezgahta fiyatını gören balıkseverler ise tezgahlara akın etti.

Düzce'de 51 yıldır balıkçılık yapan Nuri Hazır "Bu sene sezonun başladığı günden bu yanan yüksek olan hamsinin fiyatı 25 TL. Hamsinin fiyatının düşmesini ise palamutun yerini hamsinin almasına bağlıyoruz. Palamut kayboldu, havalar soğudu. Hamsi geriye dönüş yaptı. Palamut fiyatları ise çok yüksek. Oda yok denecek kadar az çıkıyor. Biz balığı Akçakoca'dan alıyoruz. Tanesi 30 TL'den satılıyor. Tahminimiz talep artarak devam edecek. Hamsi şu an Marmara'dan geliyor. İnşallah Karadeniz'den bol hamsi bekliyoruz. Eskiden hamsiye balıkçılar Kasım ayının 10'undan sonra girerlerdi. Nedense şimdilerde Eylül ayında girmeye başladılar. Buda iyi bir şey değil tabi. Hamsiye erken girince hamsi aralık ve Ocak ayının ortalarında kayboluyor. Sonra buzhaneden satmaya başlıyoruz. Şimdilerde hamsiye balıkçıların kasım ayında girmeleri biz balık satıcıları için daha iyi oldu. Balıkçılar Karadeniz'de hamsiye girdikleri zaman fiyatlarda düşecektir. Biz de bunu bekliyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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