Hamsinin Fiyatı Cep Yakıyor

Edirne'de, balıkçı tezgahlarında 4 gün önce kilosu 10 liradan satılan hamsi, bugün 25 liradan satılıyor. Hamsinin fiyatının yüksekliğini gören müşteriler balıkçı tezgahlarından kaçıyor.

Ülke genelinde yaşanan soğuk ve sert kış şartlarından dolayı büyük teknelerini kullanamayan balıkçılar, balık avlamaya küçük teknelerle çıkıyor. Balıkçıların maliyetlerinin yükselmesi tezgahlara da yansıdı. Edirne'de, 4 gün önce kilosu 10 liradan satılan hamsi, bugün 25 liradan satılıyor. Fiyatın yüksekliğini gören müşteriler hamsiden kaçıyor.

Edirne'de balıkçılık mesleği yapan Hamza Köksoy, geçen hafta kilo kilo alınan hamsinin bugün ise neredeyse gram gram alındığına dikkat çekerek, "Hava şartlarından dolayı geçen haftaya istinaden bugün hamsinin fiyatı biraz yüksek. 10 liraydı 25 oldu. Geçen haftaki balık bolluğu yok. Kötü hava şartlarından dolayı balıkçılar balık avlamaya çıkamıyor. Büyük tekneleri kullanamıyorlar. Fiyatın yüksekliğini gören müşteriler de fiyatı hamsiye göre daha uygun olan balık çeşitlerine yöneliyor" dedi.

"Hamsi pahalı evet ama daha uygun balıklar da var"

Balık almaya gelen Mustafa Yılmaz ise hamsi fiyatlarının ekonomik şartlara göre yine de uygun olduğunu belirterek, "Balık fiyatları günün ekonomik şartlarına göre uygun, çok da pahalı sayılmaz. Sonuçta et. Hamsi pahalı evet ama daha uygun balıklar da var. Bunun bir maliyeti var. Mazotu var, işçisi var, kirası var" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA