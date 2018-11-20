Hamsinin Fiyatı Borsa Gibi Bir İniyor Bir Çıkıyor

Geçtiğimiz hafta fiyatı 10-12,5 TL arasında değişen hamsi bugün tezgahlarda 15 TL'ye satılırken dün de ilk kez 20 TL'yi gördü. Balıkçılar fiyatın yüksek olmasını az avlanmaya bağlarken özellikle son 1 haftadır fiyatının inişli çıkışlı olması dikkat çekiyor.

HAMSİNİN AZ OLMASI FİYATI YÜKSELTTİ

Balıkçılardan Çetin Kavzoğlu, hamsinin hale az gelmesinden dolayı fiyatının çıktığını belirtirken kilosunu 15 TL'den sattıklarını söyledi. Kavzoğlu,"Hamsi bugün 15 TL, dün 20 TL idi. Geçtiğimiz hafta sonu ise kilosunu 10-12,5 TL arasında sattık. Hamsi az olduğu zaman fiyatı yükseliyor, fazla olunca da düşüyor. Dolayısıyla balığın olması önemli. Bugün az hamsi geldiği için fiyatı da yüksek oldu. Diğer balık çeşitlerimizde de fiyatlar değişiyor. Örneğin barbun 20-60 TL, Sargan 25-35 TL. Palamut 10-20 TL. Mezgit 20-50 TL arasında satılıyor. Yani balığın kalitesine göre fiyat da değişiyor" dedi.