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Hamsinin fiyatı 20 liraya düştü

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Hamsinin fiyatı 20 liraya düştü

Denizlerin kuru fasulyesi olarak adlandırılan hamsinin bol yakalanmasıyla sezon başına göre balığın satış fiyatı yarı yarıya düştü.

Denizlerin kuru fasulyesi olarak adlandırılan hamsinin bol yakalanmasıyla sezon başına göre balığın satış fiyatı yarı yarıya düştü.

Edirne Balık Pazarı'nda sezon başında kilogramı ortalama 40 lira olan hamsi, bolluk dolayısıyla 20 liradan satılmaya başladı.

Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirirken hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balıkçı Yasem Eren, gazetecilere, avlanma sezonunun bereketli başladığını söyledi.

Karadeniz'e açılan balıkçıların bol hamsi yakaladığını belirten Eren, "Havaların güzel olmasıyla balık bol çıkmaya başladı. 3 gün önce 40 lira olan hamsinin kilosu 20 lira düştü. İğneada'da bol balık çıkıyor. Hamsinin bol olmasından hem vatandaş memnun hem biz memnunuz. Fiyatların daha da aşağıya düşmesini bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Hamza Köksoy ise havaların güzel gitmesiyle hamsi başta olmak üzere istavrit ve palamudun bol çıkmaya başladığını dile getirdi.

Bol ve bereketli bir dönem geçirdiklerini aktaran Köksoy, fiyatların daha da düşmesini beklediklerini kaydetti.

Hamsinin fiyatı 20 liraya düştü

Hamsinin fiyatı 20 liraya düştü

Hamsinin fiyatı 20 liraya düştü

Hamsinin fiyatı 20 liraya düştü

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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