Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapılacak bisiklet ve yaya yolu için çalışmalar başladı

SİNOP (AA) - Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapılacak bisiklet ve yaya yolu projesinin ihale aşamasının tamamlandığını, yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandığını belirtti.

Maviş, yaptığı açıklamada, yaklaşık 8,5 milyon liralık yatırım bedeline sahip projenin 6 ay gibi bir sürede tamamlanarak Sinopluların hizmetine sunulacağını belirtti.

Projenin doğada zaman geçirmeyi sevenlere yeni bir sosyal yaşam alanı sunacağına işaret eden Maviş, çalışmaların tamamlanmasıyla Hamsilos'un bölgedeki önemli turizm destinasyonlarından biri haline geleceğini vurguladı.

Maviş, "İnşallah bisiklet ve yürüyüş yollarımız yaz aylarında vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olacak. Yalnızca Sinoplu hemşehrilerimiz değil, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımız da bu alanda keyifle zaman geçirebilecek. Bu yönüyle projemiz Sinop'umuzu doğa turizminde çekim merkezine dönüştürecek." dedi.

Maviş, projenin Sinop'a kazandırılmasına destek sunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ile emeği geçenlere teşekkür etti.