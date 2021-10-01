Hamsilos balıkçıların da gözdesi - Haberler
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Hamsilos balıkçıların da gözdesi

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Hamsilos balıkçıların da gözdesi Muhteşem doğasıyla insanı cezbeden Hamsilos, amatör balıkçıların da gözdesi haline geldi.

Hamsilos balıkçıların da gözdesi

SİNOP - Muhteşem doğasıyla insanı cezbeden Hamsilos, amatör balıkçıların da gözdesi haline geldi. Kıyılarında birçok balık çeşidine ev sahipliği yapan koy, balıkçılar için manzaranın güzelliği eşliğinde keyifli vakit geçirip olta attıkları bir ortam sunuyor.

Balığın bol olduğu günlerde kayalıklar nasibine olta atan balıkçılarla doluyor. Hamsilos Koyu doğal güzelliğinin yanında hobi için gelenlerin de akınına uğruyor.

Salih Şanlı, "Balık tutmayı çok seviyorum. Burada her şeyi unutuyorum stres atıyorum. Her gün olsa her gün gelirim. Çinakop, palamut, istavrit her şey çıkıyor. Balık tutmak iyi bir şey. Borcun olsa unutuyorsun, trilyon borcun olsa yine unutuyorsun yani" dedi.

Ertan Demirci, "Fazla bir şey tutamadım. 4 tane balıkla dönüyorum. Bir tanesi tirsi diyorlar diğerleri de çinakop. Aşağı yukarı 15-20 senedir devam ediyor bu. Göllerde tutuyordum şimdi denize geldik. Balık hobim var. Geliyorum boş vakitlerimde buralarda zaman geçiriyorum. 1 aydır buradayım. Şu anda çinakop çıkıyor. Tirsi diye bir balık var ondan çıkıyor. Çok güzel ben buraya yerleşmeyi bile düşünüyorum" diye konuştu.

Hamsilos balıkçıların da gözdesi

Hamsilos balıkçıların da gözdesi

Hamsilos balıkçıların da gözdesi

Hamsilos balıkçıların da gözdesi
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