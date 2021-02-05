Hamsi yasağı ne zaman bitecek? Hamsi avı serbest mi, yasaklandı mı? Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor 2021?

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre hamsi avı yasaklarında genişleme oldu. Peki, Hamsi yasağı ne zaman bitecek? Hamsi avı serbest mi, yasaklandı mı? Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor 2021?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce belirlenen kriterler doğrultusunda hamsi türlerinin boyutları belirlenen sınırın altında olduğu takdirde avlanmasına yasak getirilmişti. Bu yasağın amacı, hamsi türünün korunabilmesi ve erken avlanmasının önüne geçilebilmesiydi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan son açıklamada, avlanma yasağı konusunda esnemeye gidildiği duyuruldu. Bakanlık, 'Hamsi avına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır'' duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

HAMSİ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye'nin Karadeniz ve Marmara Denizi'nde avlanması yaygın olan hamsi balığı tam da mevsiminde vatandaşların çok tercih ettiği bir balık türüdür. Farklı tariflerde yer alan hamsinin özellikle bu mevsimde daha çok rağbet gördüğü biliniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün hamsi türün popülasyonunun korunması doğrultusunda belirli dönemlerde avlanmasını yasaklaması ve sınırlar getirmesi konusundaki kararları son dönemlerde çok tartışıldı. Yapılan açıklamayla beraber avlanma yasağı 2021 yılında 7 Şubat tarihine kadar uzatılmıştı. Şimdi ise bakanlık bu kararda bir esnemeye gitti. Yeni kararla beraber, daha önce iki kere kısmi olarak yasaklanan ve durdurulan ticari amaçlı hamsi balığı avcılık yasağı İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan bölge için kaldırıldı. Diğer bölgeler için uygulanan yasak ise daha önceden belirtilen tarihte yani 7 Şubat 2021'desona erecek.