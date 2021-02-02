Hamsi yasağı kalktı mı? Hamsi avı serbest mi, yasaklandı mı? Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor 2021?

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklama hamsi yasağı konularına açıklık getirdi. Peki, Hamsi yasağı kalktı mı? Hamsi avı serbest mi, yasaklandı mı? Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor 2021?

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği kriterler doğrultusunda hamsilerin boyutunun belirlenen sınırın altında olduğu takdirde avlanması yasaklanmıştı. Bunun amacı, hamsi türünün korunabilmesiydi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı son kararda esnemeye gidildiği belirtildi. Bakanlık, 'Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır'' duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

HAMSİ YASAĞI KALKTI MI?

Türkiye'nin Karadeniz ve Marmara Denizi'nde avlanması yaygın olan hamsi balığı tam da mevsiminde vatandaşların çok tercih ettiği bir balık türüdür. Farklı tariflerde yer alan hamsinin özellikle bu mevsimde daha çok rağbet gördüğü biliniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün hamsi türün popülasyonunun korunması doğrultusunda belirli dönemlerde avlanmasını yasaklaması ve sınırlar getirmesi konusundaki kararları son dönemlerde çok tartışıldı. Yapılan açıklamayla beraber avlanma yasağı 2021 yılında 7 Şubat tarihine kadar uzatılmıştı. Şimdi ise bakanlık bu kararda bir esnemeye gitti. Yeni kararla beraber, daha önce iki kere kısmi olarak yasaklanan ve durdurulan ticari amaçlı hamsi balığı avcılık yasağı İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan bölge için kaldırıldı.

Diğer bölgeler için uygulanan yasak ise daha önceden belirtilen tarihte yani 7 Şubat 2021'desona erecek.